Nintendo hat aktuell “keine Pläne für ein weiteres Zelda”

Ich kann wirklich ohne Übertreibung behaupten, dass Zelda: Breath of the Wild zu den besten Spielen gehört, die ich je gezockt habe. Und falls es euch geht wie mir und ihr schon auf den nächsten Teil wartet, dann muss ich euch leider enttäuschen.

Nintendo hat nämlich aktuell keine Pläne für ein weiteres Zelda. Ja, man möchte es kaum glauben, aber es ist anscheinend wirklich so. Eiji Aonuma, der Producer von Zelda: Breath of the Wild, verriet dies kürzlich in einem Interview mit Gamereactor.

Er sagte: “Wir haben keine Pläne fĂĽr ein zukĂĽnftiges Zelda, wir sind leider noch weit davon entfernt. Ich bin gerade an einem Punkt, an dem ich versuche, eine Reihe neuer Ideen fĂĽr eine Fortsetzung zu sammeln, aber ich kann das nicht alleine. Es ist eine Menge Arbeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt und wir sind noch weit davon entfernt, etwas in Planung haben. Gebt uns etwas Zeit”

Mit anderen Worten: Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis wir das nächste Zelda spielen dürfen. Es ist sogar gut möglich, dass wir das nächste Zelda erst auf der nächsten Nintendo-Konsole spielen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Bis wir ein neues Zelda spendiert bekommen, werden wohl noch einige Jahre ins Land ziehen.