No Man’s Sky: Am 21. Juli gibt es eine große Ankündigung

No Man’s Sky ist vielleicht eine der größten Enttäuschungen der letzten Jahre – leider. Der Grund: Das Studio Hello Games konnte die große Erwartungen der Spieler einfach nicht erfüllen. Aber wer weiß? Vielleicht ändert sich das ja demnächst.

Hello Games wird nämlich am 21. Juli wahrscheinlich etwas Großes ankündigen. Anfang dieses Jahres erhielten einige Spieler der No Man’s Sky Community Kassetten mit kryptischen Botschaften, die sie entschlüsseln mussten. Die entschlüsselte Botschaft ergab das Wort “Portal” (wie ein Portal zu einem anderen Universum).

Letztendlich wurden die Spieler zu einer Website geführt, auf der sie sich registrieren konnten. Dadurch erhielten sie Zugang zu einem Twitch-Stream. Im Rahmen dieses Streams wurde auf das Datum 21. Juli hingewiesen.

Was das Ganze soll, wissen wir nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns erwartet. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Da sind wir aber mal gespannt.