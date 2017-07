Nun wissen wir endlich, wer der Doom Guy auf em Doom Cover ist

88 SHARES Facebook Twitter Google

Eines der bekanntesten Videospiel-Cover der Geschichte ist ganz klar das Cover des Shooter-Klassikers Doom.

Ihr wisst schon, das Cover auf em der Doom Guy auf eine Horde Dämonen ballert. Das hier:

Vielleicht habt ihr euch ja schon mal gefragt, wer der Doom Guy auf dem Cover ist. Seit Jahren war das ein Geheimnis, aber nun wissen wir es. Es ist John Romero. Das verriet der Entwickler auf seinem Blog.

Entworfen wurde das Logo von Don Punchatz. Er kam Mitte 1993 mit einem männlichen Model zu id Software. Das Model sollte verschiedene Posen für den Marine einnehmen, der später auf dem Cover landen sollte. John gefiel jedoch keine der Posen des Models.

Darum zog John Romero sein Shirt aus, nahm dem Model die Spielzeug-Waffe ab und das Heft selbst in die Hand. Dem Model sagte er, er solle an seinem Arm ziehen. Und zwar so, wie es ein Dämon machen würde. Diese Szene wurde dann ein paar Mal auf Fotos festgehalten.

John Romero war mit dem Ergebnis zufrieden. Somit wissen wir nun: John Romero ist der Doom Guy.

Das denken wir:

Jetzt wäre das auch geklärt.