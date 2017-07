Pokémon GO: Demnächst erwarten euch legendäre Pokémon

48 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr Pokémon GO zockt, dann wartet ihr mit Sicherheit schon eine ganze Weile auf legendäre Pokémon und genau diese finden demnächst den Weg ins Spiel.

Das hat Niantic auf dem offiziellen Blog angek√ľndigt.

Hier die offizielle Mitteilung:

“Trainer,

im Zuge der laufenden Feierlichkeiten des einj√§hrigen Jubil√§ums von Pok√©mon GO freuen wir uns heute anzuk√ľndigen, dass sehr bald legend√§re Pok√©mon auftauchen werden! In K√ľrze k√∂nnen Millionen Trainer weltweit diesen extrem seltenen und starken Pok√©mon begegnen, gegen sie k√§mpfen und sie fangen.

Während ihrer Abenteuer auf der Suche nach Pokémon und Raid-Kämpfen, sollten sich Trainer nach einzigartigen legendären Eiern umsehen, die oberhalb der Arenen erscheinen. Schaffen sie es zusammen mit ihrem Team den legendären Raid-Boss zu besiegen, bekommen sie die Möglichkeit ihr eigenes legendäres Pokémon zu fangen! Legendäre Pokémon werden zusammen mit ihren Trainern die hartnäckigsten Raid-Bosse bekämpfen und schwerste Arenakämpfe bestreiten, dabei aber nicht von ihrer Seite weichen, weshalb sie nicht zur Verteidigung von Arenen eingesetzt werden können.

Am 22. Juli werden tausende Trainer im Grant Park Chicago beim Pok√©mon GO Fest mit Millionen anderen rund um die Welt zusammenarbeiten, um im Spiel Boni f√ľr die gesamte Pok√©mon GO-Community freizuschalten. Schaffen sie es gen√ľgend Pok√©mon im Zeitfenster der Pok√©mon GO Fest-Challenge zu fangen, wird das erste legend√§re Pok√©mon im Grant Park enth√ľllt. Wenn es den Trainern in Chicago daraufhin gelingt, das legend√§re Pok√©mon zu besiegen, wird es nach dem Pok√©mon GO Fest auch weltweit als Raid-Kampf erscheinen.

Trainer k√∂nnen das Spektakel im Grant Park live auf Twitch verfolgen und sich unter dem Hashtag #PokemonGOFest via Social Media austauschen. Folgt dem offiziellen Livestream auf Twitch.tv/PokemonGO, um auf dem Laufenden √ľber den Fortschritt der Pok√©mon GO Fest-Challenge zu bleiben, exklusive Interviews zu sehen und vielleicht bei der Enth√ľllung des ersten legend√§ren Pok√©mon dabei zu sein!

Trainer, es ist an der Zeit eure Pokémon in Höchstform zu bringen, denn legendäre Abenteuer erwarten euch!

‚ÄĒDas Pok√©mon GO Team”

Und hier noch der Trailer zum bevorstehenden Update:

Das denken wir:

Wer Pokémon GO spielt, der wird sich mit Sicherheit auf das Update freuen.