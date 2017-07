Robot Invader kündigt den VR-Thriller Dead Secret Circle an

61 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr Lust auf einen spannenden VR-Trip? Da hätte ich etwas für euch. Robot Invader hat nämlich den VR-Thriller Dead Secret Circle angekündigt.

Hier handelt es sich um die Fortsetzung von Dead Secret, das 2015 erschienen ist.Dead Secret Circle verfrachtet nach Chicago – in das Jahr 1971.

Dort begebt ihr euch auf die Suche nach einem übernatürlichen Killer und das hört sich doch schon mal ziemlich spannend an, oder? Der erste Trailer verrät zwar noch nicht wirklich viel, macht aber Laune.

Das denken wir:

Da erwartet uns ein spannender VR-Trip.