Seht euch diese Geniale Nintendo Switch im Zelda-Design an

Ich habe euch ja schon einige coole Nintendo Switch Case-Mods gezeigt, aber eben bin ich auf eine gestoĂźen, die so ziemlich alle bisherigen ĂĽbertrifft.

Im Video unter diesen Zeilen präsentiert euch MakoMod eine ziemlich abgefahrene Sheikah Switch.

In Zelda: Breath of the Wild setzt Link den Shiekah-Stein ein, um Fotos zu machen und um auf einen Blick auf die Karte werfen zu können. MakoMod hat die Switch wie den Shiekah-Stein gestaltet und das Ergebnis ist absolut genial.

Vor allem die zahlreichen Details sind beeindruckend. Hier könnt ihr die Mod in ihrer vollen Pracht bewundern:

Das denken wir:

Nintendo sollte die Switch offiziell in diesem Design anbieten.