Seht euch hier den eingestellten Witcher-Prototyp an

48 SHARES Facebook Twitter Google

The Witcher 3: Wild Hunt ist eines der besten und erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre. Aber so wie der Hexer heue aussieht, hat er nicht immer ausgesehen.

Noch bevor der erste Teil an den Start ging, arbeitete CD Project an einem Prototyp, der sich enorm von den Witcher-Spielen unterscheidet, die wir heute kennen.

Das Spiel wurde aus der ISO-Perspektive gesteuert und sah nicht so wirklich schön aus. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

CD Project hat alles richtig gemacht. Mal sehen, was da in den kommenden Jahren noch so auf uns zukommt.