So gratuliert Deadpool der Helden-Kollegin Wonder Woman zum Kinoerfolg

“Wonder Woman” hat “Deadpool” kürzlich an den Kinokassen überholt. Der Film ist also ein voller Erfolg.

Aber anstatt neidisch zu sein, gratuliert Deadpool (Ryan Reynolds) der Kriegerin auf Instagram. Und zwar so:

Hier noch der Erfolg von “Wonder Woman” in Zahlen: Mit 368 Mio. Dollar ist der Film an Deadpool vorbeigezogen. Über das Einspielergebnis von 363 Mio. Dollar dürfte der Söldner mit der großen Klappe aber trotzdem zufrieden sein.

WONDER WOMAN ($368M) passed DEADPOOL ($363M) this weekend, and is now the #34 highest grossing film ever domestically.

— Exhibitor Relations (@ERCboxoffice) 9. Juli 2017