“Spider-Man: Homecoming” startet erst in ein paar Tagen in die Kinos – Hier könnt ihr euch schon jetzt die ersten vier Minuten ansehen

156 SHARES Facebook Twitter Google

Na, freut ihr euch schon auf “Spider-Man: Homecoming”? Der Film läuft hierzulande am 13. Juli an. Ich habe aber gute Nachrichten für euch: Ihr könnt euch schon jetzt die ersten vier Minuten aus dem Film ansehen.

Das Video findet ihr unter diesen Zeilen. Perfekt zum Einstimmen für den Kinostart! Und darum geht es in “Homecoming”: Immer noch euphorisch vom Kampf mit den Avengers kehrt Peter (Tom Holland) in seine Heimat zurück. Dort lebt er mit seiner Tante May (Marisa Tomei) und unter dem wachsamen Auge seines Mentors Tony Stark (Robert Downey Jr.).

Nach wie vor fällt es Peter nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden. Aber es kommt noch schlimmer: Als The Vulture (Michael Keaton) als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

Und jetzt viel Spaß mit den ersten (seht unterhaltsamen) Minuten aus dem Film:

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon gespannt, ob “Spider-Man: Homecoming” die Vorgänger toppen kann. Die bisher veröffentlichten Szenen sehen aber schon sehr gut aus.