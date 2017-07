Summer Games Done Quick – Zocken für den guten Zweck

68 SHARES Facebook Twitter Google

Das Charity-Event Games Done Quick geht in die nächste Runde. Gestern Abend um 19 Uhr startete der Summer Games Done Quick 2017 Stream auf Twitch. Wem das nichts sagen sollte: Seit einigen Jahren findet der Games Done Quick Stream statt, in dem die bekanntesten Speedrunner eine Woche lang versuchen ihre Rekorde zu brechen und dabei Spenden sammeln.

Die Spenden werden für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gesammelt. Das Event Awesome Games Done Quick Anfang des Jahres hat dabei rund 2,2 Millionen US Dollar eingenommen. Der Stream läuft noch bis zum 09. Juli und kann jederzeit verfolgt werden. Gespielt wird von alten Klassikern, bis hin zu modernen Titeln alles. Der Opener gestern Abend war ein NieR: Automata Run, in dem der Speedrunner einhändig spielte.

Wer also abends mal nichts zutun hat, kann ja reinschalten.

Das denken wir:

Zocken für den guten Zweck. Da gibt es absolut nichts zu beanstanden. Ich verfolge die Streams auch immer ganz gerne.