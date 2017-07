The Evil Within 2: Seht euch hier den neuesten Gameplay-Trailer an

75 SHARES Facebook Twitter Google

Bis zum 13. Oktober 2017 müssen sich Horror-Fans noch gedulden, dann steht The Evil Within 2 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Und wer sich die Wartezeit bis zum Release etwas verkürzen möchte, der sollte sich den nachfolgenden Clip ansehen.

In diesem Video bekommen wir einen kurzen Einblick in die Story des Spiels und neue Spielszenen gibt es ebenfalls zu sehen. Und diese sind ziemlich unheimlich. Aber etwas anderes hätten wir auch nicht erwartet.

Wie im Vorgänger schlüpft man auch in The Evil Within 2 in die Rolle von Detective Sebastian Castellanos, der an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen ist. Doch er bekommt eine Chance geboten, die verloren geglaubte Tochter zu retten. Das Problem: Dazu muss er in eine Albtraumwelt eintauchen.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich The Evil Within 2 unbedingt vormerken.