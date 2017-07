Wer sich auf Marvel’s Spider-Man freut, der sollte sich dieses Video hier ansehen

92 SHARES Facebook Twitter Google

Bis Spider-Man für die PS4 erscheint, müssen wir uns leider noch ein Weilchen gedulden, aber dafür versorgen uns die Entwickler immer wieder mit neuen Bildern und Videos aus dem Spiel. Kürzlich wurde nun ein neuer Clip zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

In diesem Video dreht sich alles um die Story des Spiels. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass die Entwickler zu Wort kommen. Und wenn man ihnen so zuhört, dann merkt man, dass sie Feuer und Flamme für dieses Spiel sind.

Und wenn das der Fall ist, dann ist es auch in der Regel so, dass das Spiel entsprechend gut wird. Es macht einfach Spaß, den Entwicklern dabei zuzuhören, wie sie über das Projekt sprechen. Über die Verantwortung, die ihnen mit diesem Spiel übertragen wurde. Hier der Clip:

Das denken wir:

Marvel’s Spider Man könnte richtig gut werden. Wer auf Action steht, der sollte sich das Game auf jeden Fall vormerken.