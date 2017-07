Werft einen Blick hinter die Kulissen von “Star Wars: The Last Jedi”

86 SHARES Facebook Twitter Google

Na, freut ihr euch auf schon auf den Kinostart von “Star Wars: The Last Jedi” am 14. Dezember? Ich hätte da ein Video für euch, das euch die Wartezeit auf den Release etwas erleichtert.

Und zwar wurde kürzlich ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht. Hier bekommen wir interessante Eindrücke von den Dreharbeit gezeigt und wir sehen auch, wie viel Spaß das ganze Team bei der Entstehung des Films hat.

Das Video sollte sich kein “Star Wars”-Fan entgehen lassen.

Das denken wir:

Mal sehen, ob “Star Wars: The Last Jedi” die Reihe erfolgreich fortführen kann.