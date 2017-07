Zelda: Breath of the Wild – Da hat jemand einen versteckten Bereich im DLC gefunden

102 SHARES Facebook Twitter Google

Der erste DLC für Zelda: Breath of the Wild ist erst seit wenigen Tagen erhältlich und schon hat der erste Spieler einen versteckten Bereich (siehe Bild oben) gefunden.

Und zwar ist der Reddit-Nutzer “Sharksyshotty” während der Master Trials durch eine Wand geglitcht. Passiert ist ihm das bei PrĂĽfung Nr. 3 der Medium Trials. Er flog zu einer Truhe auf einer schwebenden Plattform und ging dort einfach durch die Wand. ZurĂĽck kam er aber nicht mehr und darum schaffte er die Herausforderung auch nicht.

Bilder des versteckten Bereiches findet ihr ĂĽber diesen Link. Sobald es weitere Neuigkeiten zu Zelda: Breath of the Wild gibt, informieren wir euch natĂĽrlich sofort darĂĽber.

Das denken wir:

Ob es wohl noch mehr versteckte Gebiete in Zelda: Breath of the Wild gibt?