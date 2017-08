Age of Empires IV: Microsoft kündigt nach Jahren einen neuen Ableger an

86 SHARES Facebook Twitter Google

Das war eine √úberraschung. Als wir gestern Abend beim Age of Empires Event in K√∂ln waren, platzte f√ľr viele Fans die Bombe. Neben dem bereits bekannten HD Remaster wurde n√§mlich tats√§chlich Age of Empires IV angek√ľndigt.

12 Jahre nach dem dritten Teil hat Microsoft zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe die Katze aus dem Sack gelassen. Entwickelt wird Age of Empires IV von Relic Entertainment (Company of Heroes, Warhammer 40k: Dawn of War)

Weitere Einzelheiten oder ein Erscheinungstermin liegen uns noch nicht vor. Nun ein kurzer Ank√ľndigungstrailer von Microsoft.

Das denken wir:

Wow. Das ist ein starkes St√ľck. Ich bin wirklich gespannt, ob Age of Empires IV an die Qualit√§t der alten Teile heranreicht. Auf jeden Fall war es eine √úberraschung