American Horror Story: Cult – Seht euch hier das verstörende Intro an

Bald geht mit “Cult” die siebte Staffel von “American Horror Story” an den Start. Genauer gesagt am 5. September.

Evan Peters spielt einen Charakter namens Kai und Sarah Paulson kehrt als Ally zurück. Und die zwei führen anscheinend eine ganz besondere Liebesbeziehung. Und wie die bisher veröffentlichten Teaser vermuten lassen, wird das Ganze auch ziemlich politisch. Viel mehr Details gibt es leider noch nicht.

Dafür wurde nun das Intro veröffentlicht, das ziemlich verstörend ist. Aber seht am besten selbst:

Watch it begin. Witness the opening credits for #AHSCult. pic.twitter.com/7X3Cy9W7DV

— AmericanHorrorStory (@AHSFX) 21. August 2017