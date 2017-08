Assassin’s Creed Origins: Erfahrt alles über das neue Kampfsystem

79 SHARES Facebook Twitter Google

Ubisoft hat sich fĂĽr Assassin’s Creed Origins einiges einfallen lassen. Unter anderem wurde das Kampfsystem komplett ĂĽberarbeitet.

Durch die Neuerungen sollen die Kämpfe noch dynamischer und anspruchsvoller werden. Während es in vorherigen Teilen fast unmöglich war, den Gegner zu verfehlen, werdet ihr in Origins öfter mal ins Nichts säbeln, wenn ihr eure Angriffe nicht genau platziert.

Die Neuerungen hören sich auf jeden Fall sinnvoll an und scheinen frischen Wind ins Gameplay zu bringen. Was euch sonst noch so für neue Features in Origins erwarten, seht ihr im Video:

Das denken wir:

Die Neuerungen am Kampfsystem sind ziemlich cool. Mal sehen, ob auch der Rest des Spiels ĂĽberzeugen kann.