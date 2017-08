Assassin’s Creed Origins: Seht euch hier eine brandneue Mission an

68 SHARES Facebook Twitter Google

Bis Assassin’s Creed Origins in den Händlerregalen steht, mĂĽssen wir uns noch etwas gedulden, dafĂĽr wurde nun ein Video mit neuen Spielszenen veröffentlicht, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

In diesem Video bekommen wir eine brandneue Nebenmission zu sehen. In dieser Mission entdeckt der Held Bayek einen regungslosen Körper in der Nähe der Pyramiden von Gizeh. Er möchte helfen, wird aber dann niedergeschlagen und ausgeraubt.

Das lässt Bayek natürlich nicht auf sich sitzen. Er begiebt sich auf die Suche nach den Räubern.

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Assassin’s Creed Origins gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Assassin’s Creed Origins bietet einige sinnvolle Neuerungen. Ob das Spiel die Serie aber auch erfolgreich voranbringt, bleibt abzuwarten.