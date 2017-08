Batman: The Enemy Within – Seht euch hier den Launch-Trailer an

75 SHARES Facebook Twitter Google

Am 8. August geht die zweiten Staffel zu Batman: A Telltale Adventure an den Start. “The Enemy Within” erscheint für PC, PS4, Xbox One. Der Release für iOS- und Android-Geräte erfolgt etwas später.

Die erste Episode trägt den Titel “Enigma”. Hier trifft der Spieler nicht nur auf Edward Nigma, alias Riddler, sondern auch auf den fiesen Clown Joker.

Kürzlich wurde der Launch-Trailer veröffentlicht, der einen guten Vorgeschmack darauf gibt, was uns erwartet. Es wird auf jeden Fall ziemlich düster. Aber seht am besten selbst.

Das denken wir:

Das sieht alles sehr spannend aus. Mal sehen, ob Telltale diese Spannung aufrecht erhalten kann.