Biomutant: Unser Hands-On Bericht von der Gamescom

Ohne eine gro√üe Werbekampagne oder eine Pressekonferenz hat THQ vor der gamescom still und heimlich Biomutant angek√ľndigt. Laut dem zuvor geleakten Plakat erwartet uns mit Biomutant “DIE Kung-Fu Fabel in einer Open World Endzeit”. Ob dem wirklich so ist, wollten wir nat√ľrlich gerne selbst wissen und haben uns daher auf der gamescom einen Ersteindruck verschafft.

In Biomutant steuern wir ein Katzen-Fuchs-Waschbär (!?) Mutantenwesen, welches wir vor Spielbeginn individuell anpassen können. Sei es Fellfarbe, Detailfarbe, Größe, Proportionen oder auch die Fellbeschaffenheit Рuns sind eine Menge Freiheiten gesetzt und uns wird dabei sofort klar, dass das Spiel nicht auf todernsten Inhalt ausgelegt ist.

Haben wir uns entschieden, stehen wir erst einmal mitten im Wald und m√ľssen uns f√ľr einen Weg entscheiden. Noch w√§hrend dieses Tutorials k√∂nnen wir uns f√ľr bestimmte Pfade entscheiden. So werden wir gefragt ob wir den Weg eines Helden bestreiten wollen oder ob wir lieber ein Antiheld sein m√∂chten. W√§hrend der spielbaren Demo ereilten uns noch einige dieser Entscheidungen.

Als ich den Entwickler fragte, was es damit auf sich hat, bekamen wir die Antwort, dass es eine Art Moralsystem geben wird, die den weiteren Spielverlauf und die Entwicklung diverser Quests beeinflusst. In welcher Form es sich wirklich bemerkbar machen wird, kann man zwar aktuell noch nicht beantworten – die Idee der Mechanik ist mir aber durchaus sympathisch.

Das Spiel selber steuert sich wie ein typisches 3rd Person Action-RPG. Eine Taste zum springen, eine zum Ausweichen als auch diverse Angriffsbefehle f√ľr Nah,- und Fernkampf. Das Kampfsystem selber steuert sich lupenrein und macht auf Anhieb sehr viel Spa√ü. Ein wenig habe ich mich dabei an Titel wie Darksiders erinnert gef√ľhlt.

In der Demo war es unser Ziel dem Bunker zu entkommen und einen Weg in die freie Welt zu finden. Auf dem Weg dorthin trafen wir diverse NPCs, Gegner als auch Bosse, die es zu √ľberwinden galt. Zus√§tzlich schalteten wir nach und nach neue F√§higkeiten frei und konnten einen groben Einblick in das Skillsystem gewinnen. So k√∂nnt ihr √ľber Schultertaste + Befehlstaste diverse Man√∂ver starten, wie z.B. einen Pilz wachsen lassen, der euch als Trampolin zum √ľberwinden von Hindernissen dient oder auch Blitze verschie√üen, um den Gegner zu l√§hmen / schaden.

Je nach Spielgeschwindigkeit dauerte die Demo rund 15 Minuten und zeigte uns anschlie√üend anhand eines Trailers die sp√§teren M√∂glichkeiten. Beide Trailer sind f√ľr euch unten angehangen. Der Ersteindruck verspricht auf jeden Fall einen spa√üigen Open World Titel in einer sch√∂n gestalteten Welt.

Wie gut bef√ľllt die Welt ist und wie langfristig der Titel Spa√ü machen wird, zeigt die Zukunft. Doch das Potential f√ľr einen spa√üigen Titel ist allemal vorhanden. Wer auf die etwas buntere Optik steht und generell 3rd Person Action-RPGs mag, sollte sich Biomutant auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.

Die Gamescom-Trailer von Biomutant

Biomutant hat noch keinen festen Releasetermin. Erscheinen soll der Titel aber Anfang 2018 f√ľr PC, Xbox One und PlayStation 4.

Das denken wir:

Es ist zwar noch zu fr√ľh, um ein finales Urteil zu treffen, aber das Potential f√ľr einen spa√üigen Hit ist definitiv vorhanden. Die charmante Optik, das fl√ľssige Kampfsystem und die – scheinbar – liebevolle Spielwelt sind mir auf jeden Fall im Ged√§chtnis geblieben. Wir sehen uns wieder, Biomutant.