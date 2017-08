Call of Duty: WWII – Das kennen wir doch aus Overwatch

75 SHARES Facebook Twitter Google

Call of Duty: WWII und Overwatch könnten unterschiedlicher nicht sein und trotzdem gibt es im neuesten Teil der CoD-Reihe ein Feature, das wir bereits aus Overwatch kennen. Die “Play of the Game”-Highlights.

Hier wählt das Spiel am Ende einer Runde eine entscheidende Szene aus, die dann für alle teilnehmenden Spieler wiederholt wird. Und genau dieses Feature gibt es auch in Call of Duty: WWII. Bisher war es in Call of Duty in der Regel so, dass der letzte Kill einer Runde noch einmal wiederholt wurde. Die neue Variante finde ich aber auch sehr passend.

Wie so ein Highlight in Call of Duty: WWII aussieht, seht ihr am Ende des nachfolgenden Clips aus der Beta.

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Call of Duty: WWII gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Was in Overwatch gut ankommt, kann in Call of Duty nicht schaden, oder?