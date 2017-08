Call of Duty: WWII – Seht euch hier den Private Beta Trailer mit neuen Spielszenen aus dem Multiplayer-Modus an

135 SHARES Facebook Twitter Google

Die Private Multiplayer-Beta für Call of Duty: WW2 steht in den Startlöchern und aus diesem Grund haben Activision und Sledgehammer Games einen neuen Trailer veröffentlicht.

Dieser stimmt schon mal mit neuen Spielszenen auf die Beta ein. Sie startet am 25. August auf PlayStation 4. Ab dem dem 1. September dĂĽrfen dann auch Xbox-Spieler loslegen.

Wer an der geschlossenen Beta teilnehmen möchte, der muss sich Call of Duty: WWII vorbestellen. Wer an der Beta teilnimmt, der darf sich übrigens über das „MP Private Beta Combat Pack“ freuen. Dieses beinhaltet einen Helm, eine Calling Card und ein Emblem.

Call of Duty: WWII erscheint am 3. November 2017 fĂĽr PC, PS4 und Xbox One. Hier nun der besagte Trailer:

Das denken wir:

Das sieht ziemlich heftig aus.