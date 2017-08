ChromaGun: VR-Version in Arbeit

30 SHARES Facebook Twitter Google

Während PC-Spieler die Welt von ChromaGun schon seit Februar 2016 einfärben dürfen, müssen sich PlayStation 4- und Xbox One-Spieler noch ein wenig gedulden. Am 22. beziehungsweise 23. August ist es dann endlich soweit und der von Portal inspirierte Titel findet seinen Weg auf die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft.

Doch schon jetzt ist die Resonanz auf das Rätsel-Spiel des deutschen Studios Pixel Maniacs groĂź. Und zwar so groĂź, dass sich die Entwickler kurzerhand dazu entschlossen haben, eine PlayStation VR-Version nachzureichen. Dementsprechend haben die Entwickler von ChromaGun bereits Gespräche mit Sony gefĂĽhrt – und grĂĽnes Licht fĂĽr die Umsetzung erhalten.

Allerdings sind die Pixel Maniacs ein unabhängiges Entwicklerstudio. Deshalb ist wirtschaftliches Denken und Arbeiten angesagt. Fallen die Kosten für die VR-Umsetzung von ChromaGun zu hoch aus, müssen die Arbeiten daran wohl leider wieder eingestellt werden. Dadurch gibt es keine hundertprozentige Garantie für die Veröffentlichung des Titels.

Aufgrund der aktuellen Abschätzung des Umfangs der Umsetzung sind die Jungs und Mädels des Studios aber optimistisch. Außerdem kann sich die Community selbst in den Entwicklungsprozess einbringen. Ideen und Vorschläge können via Reddit direkt an die Entwickler weitergegeben werden. Zudem sind die Pixel Maniacs auf der Suche nach talentierten Entwicklern mit denen sie sich austauschen können.

Bis zum Release von ChromaGun-VR ist es noch ein weiter Weg. Aber wir dürfen uns, wie bereits erwähnt, ab dem 22. beziehungsweise 23. August in den PlayStation 4- und Xbox One-Versionen unseren Weg durch die Testkammern bahnen. Zusätzlich zur aufgepeppten Grafik, dürfen wir uns über eine passende Einbindung des Lautsprechers und der Licht-Leiste des Dualshock 4-Controllers freuen. Regulär kostet der Titel 14,99€. Jedoch können Vorbesteller, die eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, 20 Prozent Rabatt einstreichen.

Das denken wir:

ChromaGun schaut spaĂźig aus und man kann ein kleines, deutsches Entwicklerstudio unterstĂĽtzen – ist vorbestellt!