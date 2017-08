Das Augmented-Reality-Spiel The Walking Dead: Our World lässt Zombies auf euch los

82 SHARES Facebook Twitter Google

AMC hat zusammen mit dem Entwicklerstudio Next Game das Augmented-Reality-Spiel The Walking Dead: Our World vorgestellt. Das Ganze könnt ihr euch wie Pokémon Go nur mit Zombies vorstellen.

In diesem Spiel müssen wir an realen Orten gegen Zombiehorden kämpfen. Das Ganze wurde mit einem ersten Trailer angekündigt, der sehr sehenswert ist.

Erscheinen wird das Spiel für iOS- und Android-Geräte. Einen genauen Release-Termin gibt es aber leider noch nicht. Hier der besagte Trailer:

Das denken wir:

Der Trailer sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus.