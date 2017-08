Das Intro von Sonic Mania ist ziemlich cool

54 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit kündigte Sega das Retro Jump and Run Sonic Mania an. In diesem Spiel dürfen wir Sonic endlich wieder in bester Retro-Manier in 2D durch die Spielwelt jagen.

Euch erwarten Sonic, Tails und Knuckles als spielbare Charaktere, altbekannten Levels, aber auch neue Zonen. Erscheinen wird Sonic Mania am 15. August für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Nun wurde das Intro des Spiels veröffentlicht und das ist ziemlich cool. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Das denken wir:

Sonic is back.