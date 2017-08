“Deadpool 2”: Deadpool scheint sich am Set sehr gut mit Domino zu verstehen

Vor einiger Zeit hat Schauspieler Ryan Reynolds ein Bild auf Twitter gepostet, das den Söldner mit der groĂźen Klappe vor der X-Mansion zeigt (Bild oben). Dieses Bild markierte den Start der Dreharbeiten zu “Deadpool 2”.

Die “Daily Mail” hat nun weitere Bilder vom Set veröffentlicht, auf denen Ryan Reynolds zusammen mit Co-Star Zazie Beetz zu sehen ist. Zazie Beetz ĂĽbernimmt im Film die Rolle von Domino.

Und beide scheinen offensichtlich groĂźen SpaĂź bei den Dreharbeiten zu haben. Die Bilder findet ihr ĂĽber diesen Link:

Action! Ryan Reynolds keeps Deadpool 2 co-star Zazie Beetz smiling on the Vancouver sethttps://t.co/rHzKBMXfJg

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 4. August 2017