Der Filmtrailer zu “9/11” mit Charlie Sheen und Whoopi Goldberg sorgt für Empörung

Am 11. September jährt sich der schreckliche Terroranschlag auf das World Trade Center zum 16. Mal. Kurz vor diesem Jahrestag startet am 8. September “9/11” in die Kinos.

Ein Film, in dem wir die Geschichte von fünf Menschen zu sehen bekommen, die während des Anschlags im World Trade um ihr Leben kämpfen. In den Hauptrollen: Charlie Sheen und Whoopi Goldberg.

Und wie ihr euch denken könnt, sorgt der erste Trailer zum Film schon jetzt für kontroverse Diskussionen. Die YouTube-Bewertungen sind dementsprechend schlecht. Die Begründung: Es sei gesschmacklos, diese Tragödie als Survival-Thriller zu verfilmen.

Macht euch am besten selbst ein Bild. Hier der Clip:

Das denken wir:

Der Film wird schon jetzt sehr kontrovers diskutiert. Mal sehen, wie es nach dem kinostart aussieht.