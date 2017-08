Destiny 2: Bungie veröffentlicht neuen Mehrspieler-Trailer

41 SHARES Facebook Twitter Google

Der letzte Monat ist kürzlich angebrochen. Der letzte Monat, bis Destiny 2 in den Händlerregalen steht. Im Rahmen des anstehenden Releases hat Bungie einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich auf den Mehrspieler-Modus konzentriert. Viel zu sagen gibt es nicht zu dem Trailer, dennoch liefert er einige nette Einblicke auf neue Waffen und coole Moves.

Also macht euch bereit HĂĽter. Destiny 2 erscheint am 06. September fĂĽr Xbox One und PlayStation 4.

Der neue Multiplayer-Trailer von Destiny 2:

Das denken wir:

Starker Trailer. Weniger als einen Moment, dann ist es endlich soweit. Ich freue mich drauf.