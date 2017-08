Destiny 2: Du bist neu bei Destiny? Dann solltest du dir dieses Video ansehen

100 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Destiny 2 werden bestimmt viele neue Spieler in das Destiny-Universum eintauchen. Gerade weil das Spiel auch für PC, erscheinen wird. Daher hat Bungie ein Video veröffentlicht, das Neulingen erklärt, was Destiny eigentlich ist.

Einfach ausgedrĂĽckt: Mit Destiny 2 erwarte euch ein fordernder Koop- und PVP-Shooter, mit hoffentlich umfangreicheren Story-Elementen als noch im ersten Teil. Destiny ist zwar nach wie vor ein gutes Spiel, mit Destiny 2 will Bungie jedoch viele Fehler ausbĂĽgeln, die im ersten Teil noch begangen wurden.

Vor allem was das Community-Building betrifft. So soll es in Destiny 2 beispielsweise wesentlich einfach werden, Mitspieler fĂĽr Raids zu finden. Wir sind gespannt.

Hier das versprochene Video:

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob Bungie die Erfolgsstory von Destiny mit Destiny 2 fortsetzen kann.