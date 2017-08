Destiny 2: So viel Speicherplatz benötigt die Xbox-One-Version

60 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr holt euch Destiny 2 für die Xbox One? Dann wollt ihr mit Sicherheit wissen, wie viel freien Speicherplatz ihr für das Spiel benötigt.

Das wissen wir nun dank eines Microsoft-Shop-Updates. Auf der Seite von Destiny 2 findet man nun eine Angabe zur Größe des Spiels.

So benötigt ihr 29,15 GB freien Speicher auf eurer Xbox One, um Destiny 2 downloaden zu können. Destiny 2 erscheint am 6. September 2017 für PS4 und Xbox One. Der PC-Release erfolgt dann ein paar Wochen später.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir das auch. Mal sehen, ob Destiny 2 den Erfolg des Vorgängers toppen kann.