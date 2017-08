Die Original Xbox One ist ausverkauft und das bleibt auch so

77 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr euch noch eine Original Xbox One kaufen möchtet, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch: Sie ist nicht mehr erhältlich. Zumindest nicht mehr im offiziellen Shop von Microsoft. Und auch nicht bei console-deals.com.

Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Microsoft-Konsole bei anderen Shops ausverkauft ist. Ein logischer Schritt, denn Microsoft wird sich in den kommenden Wochen natĂĽrlich voll und ganz auf die kommende Konsole Xbox One X fokussieren.

Die Xbox One X wird am 7. November 2017 zu einem preis von 499 Euro in den handel kommen. Und sollte es Neuigkeiten zum neuen Microsoft-Flaggschiff geben, erfahrt ihr das natĂĽrlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

TschĂĽss Xbox One und hallo Xbox One X.