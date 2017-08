Die Yakuza-Entwickler arbeiten an Fist of the North Star

61 SHARES Facebook Twitter Google

Fans von Fist of the North Star haben Grund zur Freude, denn die Yakuza-Entwickler arbeiten an einem Spiel zum Manga.

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer mit ersten Spielszenen veröffentlicht. Das Spiel soll im kommenden Jahr für die PlayStation 4 auf den Markt kommen. Bisher wurde jedoch nur ein Release in Japan bestätigt.

Das Kampfsystem orientiert sich an Yakuza, wurde aber an das Fist of the North Star Setting angepasst. Auf der Tokyo Game Show 2017 soll es weitere Infos zum Spiel geben.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz gut aus.