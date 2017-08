Die Zukunft der Killzone-Reihe

29 SHARES Facebook Twitter Google

Wer eine PlayStation besitzt und auf Ego-Shooter steht, der wird die Killzone-Reihe mit Sicherheit zu schätzen wissen. Aktuell feiert das verantwortliche Entwicklerstudio Guerilla Games jedoch große Erfolge mit einem anderen Spiel: Horizon Zero Dawn. Und da es in den letzten Monaten ziemlich still war, was Killzone betrifft, fragen sich manche Fans, wie es denn mit der Reihe weitergeht.

Dazu hat sich Hermen Hulst, Managing Director bei Guerrilla Games, nun kürzlich in einem Interview geäußert. Er erklärte, dass er diese Frage immer wieder zu hören bekäme, beispielsweise auf Twitter. Und er fände es toll, dass Killzone so eine große Fanbase hat.

Er machte aber auch klar, dass es aktuell zu früh wäre, etwas anzukündigen. “Alles was ich sagen kann ist, dass wir das Killzone-Universum und die Killzone-Serie immer geliebt haben, und das tun wir noch immer. Wir teilen diese Leidenschaft für das Spiel mit vielen unserer Fans”, so Hulst.

Mit anderen Worten: Man kann nicht sagen, wie es mit Killzone weitergeht. Aber unserer Meinung nach stehen die Chancen gut, dass wir uns bestimmt bald wieder über einen neuen Teil freuen dürfen.

Das denken wir:

Die Killzone-Reihe wird mit Sicherheit fortgesetzt. Da sind wir uns ziemlich sicher.