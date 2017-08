Diese coolen Neuerungen erwarten euch in The Evil Within 2

68 SHARES Facebook Twitter Google

Etwas müssen wir uns noch gedulden, bis The Evil Within 2 in den Händlerregalen steht. Am 13. Oktober 2017 erscheint das Spiel für PC, PS4 und Xbox One.

Und wer wissen möchte, welche Neuerungen es in The Evil Within 2 im Vergleich zum Vorgänger gibt, der sollte sich nachfolgendes Video ansehen. Hier erklären euch die Entwickler, wie man Sebastian verbessern kann, es wird ein Funkgerät thematisiert, das es Sebastian ermöglicht, mit der realen Welt Kontakt zu halten und Infos zu den Waffen im Spiel gibt es auch.

Wer sich auf The Evil Within 2 freut, der sollte sich den Clip also nicht entgehen lassen.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Horrorfans sollten sich The Evil Within 2 unbedingt vormerken.