Dragon Ball Fighter Z: Neuer Spielmodus und erste Eindrücke vom 2D-Prügler

Bereits auf der E3 habe ich Luftspr├╝nge gemacht, als ein neues 2,5D Dragon Ball Beat ’em Up angek├╝ndigt wurde. Seit der Budokai Reihe auf der PlayStation 2 damals, gab es bis auf wenige Ausnahmen nur noch die 3D Vertreter der Tenkaichi-Reihe. Und sei diese Meldung nicht positiv genug, erfuhr man kurz darauf, dass die BlazBlue Entwickler von ArcSystem Works f├╝r Dragon Ball Fighter Z zust├Ąndig sind.

Diese beiden Meldungen sorgten daf├╝r, dass Dragon Ball Fighter Z einer meiner meist-erwarteten Titel der gamescom war. Dementsprechend habe ich es mir am Dienstag nicht nehmen lassen, direkt mehrere Runden vor Ort zu spielen, um mir einen n├Ąheren Eindruck machen zu k├Ânnen. Und was soll ich sagen? – Ich wurde in keinster Weise entt├Ąuscht. Da liegt auf jeden Fall ein hei├čes Eisen im Feuer.

Wer schon mal ein Beat ’em Up von ArcSystem Works gespielt hat wei├č im Groben auch, was ihn erwartet. Das Kampfsystem erinnert sehr stark an BlazBlue, passt sich aber perfekt der Dragonball-Franchise an. Gek├Ąmpft wird 3vs3, wobei man die anderen Charaktere im Kampf einwechseln, als auch zum Support als kurze Beschw├Ârung (Z-Assists) rufen kann. Der Spieler hat die Kontrolle ├╝ber alle drei Charaktere im Standard-Spielmodus. Wir erfuhren vor Ort aber von einem Spielmodus, bei dem jeder Spieler einen Charakter zugewiesen bekommt. So gesehen also sechs Spieler, die miteinander spielen k├Ânnen – was f├╝r Turniere und K├Ąmpfe unter Freunden eine spa├čige Angelegenheit wird.

Beat em Up – Neulinge, als auch Profis werden sich in Dragonball Fighter Z schnell zurecht finden. Getreu dem Motto “Easy to learn, hard to master” passt sich das Spiel allen Arten von Spielern an. Wir selbst haben ca 6-7 Runden vor Ort gespielt und direkt ein Gef├╝hl f├╝r das Spiel entwickelt. Noch nie wurden Dragonball K├Ąmpfe so gut eingefangen. Die Tastenbelegung ist intuitiv und deckt alle wichtigen Befehle ab. Schwere Angriffe, schnelle Angriffe, Energie bzw. Ki-Attacken, als auch Ausweichman├Âver und Teleportationen sind sinnvoll auf den Tasten belegt.

Selbst Button-Mashing Kandidaten werden schnell cool aussehende Angriffsketten auf die Beine stellen k├Ânnen. Wer sich tiefer mit dem Spiel besch├Ąftigt, wird das nat├╝rlich zu kontern wissen und es zum eigenen Vorteil nutzen. Neben dem typischen Versus-Mode bietet Dragonball Fighter Z einen Story-Modus, als auch eine Online-Lobby. In der k├Ânnt ihr euch wie schon in Xenoverse durch eine Art Hub bewegen und dort die Modi ausw├Ąhlen, wie zum Beispiel einen 6vs6 Kampf. Wie umfangreich das fertige Spiel wird, l├Ąsst sich aktuell dennoch noch nicht sagen. Da es aktuell erst 11 K├Ąmpfer gibt und wir nicht wissen, wie viele in der fertigen Version landen, sind einige Erfolgsfaktoren noch fraglich. Doch bis zum Release ist es ja noch ein Weilchen hin.

Wem also Street Fighter zu professionell ist und ohnehin einen Drang zur Dragon Ball Franchise hat, dem kann ich den Titel nur w├Ąrmstens empfehlen. Wer sich selber einen Eindruck verschaffen m├Âchte: Aktuell l├Ąuft die Anmeldung zur Closed-Beta, welche im September auf PS4 & Xbox One startet. Auf der offiziellen Website des Spiels k├Ânnt ihr euch direkt daf├╝r anmelden.

Gameplay-Footage von Dragon Ball Fighter Z:

Dragon Ball Fighter Z erscheint im Februar 2018 f├╝r PS4, Xbox One und dem PC.