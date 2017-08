Freddy Krueger: Alle Leinwand-Morde in einer Minute

48 SHARES Facebook Twitter Google

Freddy Krueger ist nach wie vor eine der größten Horror-Ikonen der Filgeschichte. Und im Laufe der Jahre hat er ziemlich viel Kunstblut vergossen.

Seit seinem ersten Leinwandauftritt 1984 hat Freddy 40 Menschen im Schlaf getötet. Und diese Morde wurden nun von TheSpringwoodSlasher in einem kurzen Video zusammengefassr.

In nur einer Minute bekommt ihr alle Leinwand-Morde serviert. Fans von Freddy werden sich ĂĽber diesen Clip freuen und zartbesaitete Naturen sollten das Video lieber ĂĽberspringen.

Das denken wir:

New Line arbeitet gerade an einem weiteren “A Nightmare on Elm Street”-Remake. Mal sehen, ob dieses Remake erfolgreicher wird, als das Reboot aus dem Jahr 2010.