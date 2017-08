Friday the 13th: The Game – Das verändert das nähste Update

77 SHARES Facebook Twitter Google

Der Multiplayer-Survival-Titel Friday the 13th: The Game ist ziemlich erfolgreich und damit das auch so bleibt, versorgen uns die Entwickler regelmäßig mit neuen Updates.

Kürzlich wurde nun auf der offiziellen Seite das nächste Update vorgestellt. Dieses behebt nicht nur einige Bugs, sondern verändert auch einige Gameplay-Elemente.

So gibt es nach diesem Update beispielsweise mehr Möglichkeiten, Gegner um die Ecke zu bringen, es werden kleinere Maps eingeführt und die Stabilität des Spiels wird erhöht.

Alle weiteren Updates findet ihr ĂĽber diesen Link. Wann genau das Update verfĂĽgbar sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Es soll jedoch auf allen Systemen gleichzeitig erhältlich sein.

Das denken wir:

Cool, dass die Entwickler die Spieler mit regelmäßigen Updates bei Laune halten.