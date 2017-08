Friday the 13th: The Game – Es wird Regen geben

Wenn ihr euch fĂĽr Friday the 13th: The Game interessiert, dann habt ihr das neueste Entwicklertagebuch wahrscheinlich bereits gesehen. Alle anderen finden es unter diesen Zeilen.

In diesem Video bekommen wir zu sehen, woran die Entwickler des Spiels aktuell arbeitet. Und wer genau aufpasst, der sieht, dass wir demnächst wohl mit Regen im Spiel rechnen dürfen.

Darauf müssen Fans schon viel zu lange warten. Ich meine, schlechtes Wetter gehört einfach zu einem Slasher wie Freitag der 13.

Hier der Screen, der die Regen-Option zeigt:

Look on the right side! Rain is going to be added in 😄 pic.twitter.com/QOXQTWt3YE

— Justin (@Justin_Sprague_) 25. August 2017