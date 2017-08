Gamescom: Die Tickets für Freitag sind ausverkauft – aber bei uns könnt ihr noch welche abstauben

109 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr möchtet auf die diesjährige Gamescom, habt aber keine Tickets mehr bekommen? Kein Problem. Dafür gibt es ja RebelGamer.

Vor einiger Zeit verkündeten die Veranstalter der Gamescom 2017, dass es für Freitag im Ticket-Shop keine Eintrittskarten mehr zu kaufen gibt. Falls ihr aber unbedingt am Freitag (25. August 2017) zur Messe wollt, habe ich gute Nachrichten für euch: Wir verlosen zusammen mit ideeundspiel.com noch zwei Tickets für den ausverkauf Messetag.

Um eine Chance auf die Karten zu haben, müsst ihr einfach den nachfolgenden Facebook-Post kommentieren. Schreibt in die Kommentare, auf welches Game ihr euch am meisten freut. Der Zufallsgenerator entscheidet dann am XXXX um XXXX Uhr, wer die Karten bekommt. Ganz easy, oder?

Den Gewinnern wünsche ich schon mal viel Spaß auf der Gamescom.