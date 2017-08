79 SHARES Facebook Twitter Google

Am 22. August 2017 geht Guardians of The Galaxy Episode 3 “More Than a Feeling” an den Start und nun wurde der Launch Trailer veröffentlicht.

Wie ĂĽblich stellt euch das Spiel vor schwerwiegende Entscheidungen, aber die Entscheidung, die im Trailer zu Episode 3 gezeigt wird, hat weitreichende Konsequenzen, die nicht nur Star-Lord und seine Crew betreffen, sondern die komplette Galaxie.

Seht euch den Trailer an, dann wisst wir was ich meine.

Das denken wir:

Es wird spannend.