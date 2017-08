Hellblade: Senua’s Sacrifice: Hotfix 1.01.1 ist da

Das Indie-Adventure Hellblade: Senua’s Sacrifice ist erst seit wenigen Tagen erhältlich und schon legen die Entwickler einen Hotfix nach.

Wie NinjaTheory verkündete, ist das Update ab sofort für die PC-Version des Spiels erhältlich. Unter anderem behebt es Performance-Probleme mit AMD GPUs.

Hier der ofizielle Tweet dazu:

#Hellblade Hotfix 1.01.1 has just been released for PC to resolve reported performance issues seen by players with AMD GPUs. pic.twitter.com/3GvkP80Vrm

— NinjaTheory (@NinjaTheory) 18. August 2017