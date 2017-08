Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds geht im November an den Start

82 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr habt Horizon Zero Dawn durch und wartet auf Nachschub? Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Wie auf dem offiziellen PlayStation Blog verkündet wurde, geht die Erweiterung The Frozen Wilds am 7. November 2017 an den Start.

Im selben Zug wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der erste Szenen aus der Erweiterung zeigt. Den Clipfindet ihr unter diesen Zeilen. In The Frozen Wilds wird Aloy in das Grenzland der Banuk-Stämme reisen. Dort erwartet sie ein neues Abenteuer. Weitere Details sollen demnächst verraten werden.

Wenn das passiert, erfahrt ihr das natürlich umgehend bei uns. Nun aber viel Spaß mit dem Trailer.

Das denken wir:

Horizon Zero Dawn ist grandios und nun gibt es endlich Nachschub. Coole Sache.