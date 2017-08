Hunt: Showdown – Seht euch hier neue Spielszenen aus Cryteks Horror-Shooter an

82 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass Crytek aus dem Third-Person-Horror-Coop-Shooter Hunt: Horrors of the Gilded Age einen Ego-Shooter gemacht hat, der jetzt Hunt: Showdown heißt.

In diesem Spiel müsst ihr in einer Gruppe auf Monsterjagd gehen. Das Ganze sieht zwar ziemlich cool aus, der Third-Person-Ansatz hat mir persönlich aber besser gefallen. Im nachfolgenden Video seht ihr, wie Hunt: Horrors of the Gilded Age ausgesehen hat und wie das Spiel jetzt aussieht.

Abgesehen davon verraten uns die Entwickler einige interessante Fakten zum Spiel. Und sie betonen, dass Hunt: Showdown vor allem durch die intensive Stimmung bei den Spielern punkten soll.

Sobald es Neuigkeiten zu Hunt: Showdown gibt, informieren wir euch natürlich sofort darüber.

Das denken wir:

Hunt: Showdown könnte richtig spaßig werden. Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.