Ihr habt bisher noch nie vom Horror-Prügler Death Cargo gehört – und das ist auch gut so

Wahrscheinlich habt ihr noch nie etwas vom Kampfspiel Death Cargo gehört und das ist eigentlich auch gut so. Hier handelt es sich um einen Horror-Prügler des italienischen Studios Necrostorm. Offiziell ist es nie erschienen, die Jungs von Super Best Friends Play haben jedoch eine spielbare Version in die Finger bekommen und ein Video zum Spiel gemacht.

Die Entwickler lieĂźen sich fĂĽr Death Cargo offensichtlich von Mortal Kombat inspirieren. Was die zwei Spiele jedoch unterscheidet: Mortal Kombat is ein gutes Spiel. Und Death Cargo ist einfach nur… absurd.

Das fängt bei der ungewöhnlichen Kämpferauswahl an und hört bei den strangen Animationen auf. Dazu kommen noch ulkige Spezialangriffe und eine angestaubte Optik. In Summe ist Death Cargo Horror-B-Movie-Trash vom Feinsten. Was es schon wieder interessant macht. Irgendwie. Überzeugt euch am besten selbst.

Das denken wir:

Death Cargo ist so absurd, dass es schon fast wieder kultig ist.