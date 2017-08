Im Horrorspiel Moons of Madness erkundet ihr den Mars – und das ist verdammt unheimlich

106 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich wurde das Horrorspiel Moons of Madness für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Im selben Zug wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

In diesem Spiel von Rock Pocket Games übernehmt ihr die Rolle des Astronauten Shane Newehart, der sich auf der Mars-Station Trailblazer Alpha seinen inneren Dämonen stellen muss.

Das Ganze erinnert an vielen Stellen an die Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft und sieht verdammt vielversprechend aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Etwas müssen wir uns aber noch gedulden. Moons of Madness erscheint erst im nächsten Jahr.

Das denken wir:

Der erste Trailer von Moons of Madness sieht sehr vielversprechend aus. Hier könnte uns ein toller Horrortitel erwarten.