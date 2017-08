Im neuesten Trailer zu “Starship Troopers: Traitor of Mars” erwartet euch eine heftige Bug-Invasion

95 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch? Vor einigen Wochen berichteten wir zum ersten Mal über den Animationsfilm “Starship Troopers: Traitor of Mars”. Damals haben wir euch den ersten Trailer gezeigt. Nun wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht.

Darum geht es im Film: Johnny Rico wird degradiert zu einer Satellitenstation auf den Roten Planeten geschickt. Währenddessen ist die Förderation damit beschäftigt, den Heimatplaneten der Bugs anzugreifen. Die Bugs starten einen Überraschungsangriff auf die Satellitenstation und nun liegt es an Rico und den Troopern, den Mars zu retten.

Am 21. August wird “Starship Troopers: Traitor of Mars” in ausgewählten Kinos laufen. Und zwar nur an diesem einen Tag. Dafür wird er ab 22. August digital erhältlich sein und ab dem 19. September auf Blu-ray.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Hoffentlich hält der Film, was der Trailer verspricht. Wir sind da aber sehr zuversichtlich.