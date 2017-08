88 SHARES Facebook Twitter Google

K├Ânnt ihr mal eben ein paar Minuten eurer kostbaren Lebenszeit opfern? Ja? Sehr gut. Dann solltet ihr euch unbedingt nachfolgenden Kurzfilm von Corridor ansehen.

In diesem Clip mit dem Titel “Tiny Guns” treffen zwei Gesetzesh├╝ter auf die gr├Â├čten Verbrecher der Stadt, um sich in einen epischen Schusswechsel mit Mini-Knarren zu liefern.

Und das ist einfach nur gro├čartig. Here you go:

Das denken wir:

Der Clip ist einfach genial gemacht. Jetzt w├╝nschen wir uns einen kompletten Film in diesem Stil.