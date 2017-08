In “Keep Watching” muss eine Familie ein krankes Spiel um Leben und Tod spielen

95 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr schon vom Film “Keep Watching” gehört? Solltet ihr aber – zumindest wenn ihr auf Horror steht.

In diesem Film muss eine Familie um zu ĂĽberleben ein krankes Spiel um Leben und Tod spielen. Und die Ganze Welt kann ĂĽber einen Live-Stream zusehen.

Hört sich spannend an, oder? Sieht auch so aus. Aber überzeugt euch am besten selbst mit nachfolgendem Trailer.

Ăśbrigens: Der “The Walking Dead”-Star Chandler Riggs spielt auch mit.

Hier der Trailer zu “Keep Watching”:

Das denken wir:

Der Trailer macht Lust auf mehr. Mal sehen, ob der finale Film hält, was der Trailer verspricht.