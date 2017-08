In Monster Hunter XX könnt ihr als Link auf Monsterjagd gehen

76 SHARES Facebook Twitter Google

Monster Hunter XX ist in Japan mittlerweile für die die Nintendo Switch erhältlich. Und mit dem Release wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der zeigt, welche Bonus-Items euch in der Switch-Version des Spiels erwarten.

So dürft ihr euch beispielsweise über Items und Outfits freuen, die ihr schon aus Zelda: Breath of the Wind kennt. Diese Bonusinhalte sind zwar noch nicht verfügbar, sollen aber noch im Laufe der Woche kostenlos veröffentlicht werden.

Wer also schon immer Mal als Link auf Monsterjagd gehen wollte, der hat jetzt endlich Gelegenheit dazu. Hier der besagte Trailer:

Das denken wir

Eine coole Idee – nicht nur für Fans von Zelda, sondern auch für Fans von Monster Hunter.