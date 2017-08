In “Super Dark Times” erwarten euch Super Dark Times

61 SHARES Facebook Twitter Google

Na, mal wieder Lust auf einen spannenden Thriller? Da hätte ich eine Empfehlung namens “Super Dark Times”.

In diesem Film des Regisseurs Kevin Phillips (“Too Cool For School”) gerät die Welt der beiden besten Freunde Zach und Josh nach einem verhängnisvollen Zwischenfall in einem Park immer mehr aus den Fugen.

Das hört sich jetzt nicht unbedingt spektakulär an, sieht aber auf jeden Fall unglaublich spannend aus. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

Der Trailer sieht richtig spannend aus.